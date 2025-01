Il PD: Buon lavoro a Marco Ricci, nuovo Direttore Generale dell’ASL di Vercelli.

Il futuro ci riserva sfide e opportunità che non si possono lasciare indietro, dall’edilizia sociale, all’aumento del personale sanitario, alla remunerazione dei lavoratori del comparto, oltre alla riduzione della lista d’attesa.

La sanità pubblica è un pilastro della nostra Costituzione e non è accettabile oggi risulti difficile accedere alle cure in molte parti del nostro Paese.

La nostra battaglia sarà al fianco dei cittadini che meritano cure, attenzione e servizi puntuali, non interminabili liste d’attesa ed un sistema che mira unicamente alle performance ed a “far quadrare i conti”.

Siamo fiduciosi che il nuovo Direttore condivida la nostra visione per una sanità a misura di cittadino, in un clima di costante e fattivo confronto, in favore di tutto il territorio e tutta la nostra comunità.