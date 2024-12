Bigiotteria e addobbi natalizi irregolari: 1.600 articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Vercelli, nei giorni scorsi, ha sequestrato amministrativamente, in tre negozi della provincia, oltre 1.600 articoli prevalentemente costituiti da addobbi natalizi e bigiotteria di vario genere recanti etichettature non conformi alla normativa a tutela del consumatore.

I titolari delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio “Monte Rosa Laghi Alto Piemonte” per l’eventuale accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.

L’attività eseguita dalle Fiamme Gialle vercellesi s’inquadra in un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli ha disposto per contrastare, nell’imminenza delle festività natalizie e di fine anno, la commercializzazione di articoli contraffatti, non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore ovvero potenzialmente dannosi per l’acquirente. All’attuazione “sul campo” del dispositivo di vigilanza hanno concorso i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Vercelli, del Gruppo Vercelli e della Tenenza di Borgosesia.

In particolare, i militari dei reparti operativi del Comando Provinciale di Vercelli, dopo aver eseguito un’attenta perlustrazione dei negozi ubicati nei principali centri urbani della provincia, hanno prima individuato gli esercizi commerciali che esponevano una vasta gamma di oggettistica natalizia e poi eseguito un controllo più approfondito dei prodotti in vendita che sono apparsi non conformi ai requisiti sulla corretta etichettatura.

Al termine del controllo, gli articoli non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore sono stati sequestrati per impedirne la commercializzazione.

Nel corso dell’anno, sono stati sequestrati dai Reparti del Comando Provinciale di Vercelli, sia in ambito penale che amministrativo, complessivamente oltre 58.500 prodotti verosimilmente contraffatti o insicuri posti in vendita in esercizi commerciali al dettaglio e/o nelle aree mercatali vercellesi.

L’attività di servizio testimonia l’impegno della Guardia di Finanza di Vercelli nel garantire sul territorio della Provincia una mirata azione di vigilanza per contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo, in tal modo, alla protezione dei consumatori e di un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza tra le imprese.