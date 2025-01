Niente botti a Capodanno, il sindaco rinnova l'ordinanza

«Il Comune di Vercelli - si legge in un'ordinanza firmata dal sindaco, Roberto Scheda -, riconosce il rispetto degli animali quale valore etico e culturale, valore che trova espressa affermazione nel Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali e per una migliore convivenza per le persone. Considerato che in occasione di determinate festività quali, a titolo esemplificativo: il Capodanno, il Carnevale, la notte di Halloween, si sono verificati, in passato, episodi di accensione e scoppio di mortaretti, petardi e simili pur in vigenza del divieto contenuto nel citato articolo 50 del Regolamento di Polizia Comunale. Considerato che che il verificarsi di tali episodi, in violazione di divieti contenuti nei Regolamenti comunali, seppur rientrante nell’ambito di tradizioni e abitudini consolidate e comunque connotata da dimensioni tali da non aver costituito, almeno sino ad ora, fenomeni di particolare allarme sociale, si è tuttavia rivelata dannosa sia per gli animali domestici sia per la fauna selvatica vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere se impiegati al di fuori dell’area industriale, dell’area parcheggio Carrefour, dell’area Parco Divertimenti (corso Bormida) e ogni altra area esterna al centro abitato che sia posta a distanza inferiore a 100 metri dalle più vicine abitazioni e nell’orario ricompreso tra le ore 23,30 di martedì 31 dicembre e le 0,30 del primo gennaio 2025».