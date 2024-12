Appello contro i botti e nuovi servizi per il benessere animale

Anche quest’anno, come ormai da tanti anni, sul territorio di Borgosesia vige il divieto di botti nella notte di Capodanno e la vicesindaco Eleonora Guida, assessore alla Tutela degli animali, rivolge a tutti il suo accorato appello: «E’ ormai consolidata la consapevolezza che i botti hanno effetti devastanti sia sugli animali domestici che sulla fauna selvatica, oltre che sull’incolumità delle persone: si può festeggiare benissimo – dice - senza far esplodere null’altro che la gioia, bastano luci colorate e l’allegria delle persone per rendere il Capodanno felice, nel pieno rispetto degli animali e della sicurezza delle persone. Le Forze dell’Ordine vigileranno, ma voglio confidare nel buonsenso dei cittadini e mi auguro che quest’anno ci sia maggiore attenzione a questo importante tema».

Dal primo gennaio, poi, ci saranno novità anche per quanto riguarda una serie di servizi che riguardano gli animali: dalla convenzione “all inclusive” per il recupero di cani vaganti, alla gestione delle colonie feline e degli animali da compagnia randagi e feriti, fino alla rimozione e smaltimento delle spoglie mortali dei piccoli animali d’affezione e degli animali selvatici: «L’Associazione Quattro Zampe nel Cuore, con la quale abbiamo avuto una convenzione durata ben 11 anni, ci ha comunicato la cessazione dell’attività dal 31.12 – spiega Eleonora Guida – quindi abbiamo dovuto provvedere ad individuare un soggetto che potesse adeguatamente sostituirli, mantenendo gli stessi standard che io stessa avevo richiesto all’inizio della collaborazione».

Dopo un accurato lavoro di selezione dell’offerta di servizi per animali sul territorio, si sono selezionati due soggetti: «Il Comando della Polizia Municipale, come da regolamento, ha avuto il compito di selezionare le offerte che aderivano agli standard che il nostro Comune ha adottato in questo settore – spiega Guida – tra le due migliori, è stato fatto un lavoro di comparazione sulla base di criteri sia economici che qualitativi ed alla fine è stato individuato il fornitore: si tratta di Ambulanza Veterinaria, che offre servizi perfettamente in linea con il livello d’eccellenza richiesto dal Comune di Borgosesia ad un costo inferiore del 15% rispetto a quello delle altre offerte considerate. Dal I gennaio dunque – conclude la vicesindaco – il servizio per gli animali sul nostro territorio sarà erogato da Ambulanza Veterinaria e per richiederlo basterà rivolgersi alle Forze dell’Ordine, chiamando il 112 o la Polizia Municipale di Borgosesia, che a loro volta attiveranno il servizio convenzionato».

Dunque, un nuovo gestore ma nessuna differenza nella qualità del servizio: in caso di animali vaganti o feriti, il cittadino continuerà ad adottare i comportamenti tenuti fino ad oggi: «In questi ultimi 11 anni mi sono presa a cuore la tutela degli animali – conclude Guida – e sono orgogliosa di aver raggiunto, nel nostro Comune, un livello di servizi che viene indicato come eccellenza del territorio: l’attenzione verso gli animali è un indice della qualità della vita e del livello di civiltà dei cittadini. Cari borgosesiani, sono certa che il nuovo gestore fornirà un servizio di qualità e conto su di voi per continuare sulla strada del rispetto verso tutti gli animali, sia domestici che selvatici».