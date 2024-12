Giubileo 2025: le celebrazioni di apertura in cattedrale

Si apre domenica 29 dicembre, in tutte le diocesi, compresa quella di Vercelli, l’anno giubilare. La celebrazione dell'apertura della porta della cattedrale è in programma alle 16,30 e, per favorire la partecipazione dei fedeli, l’arcivescovo di Vercelli monsignor Marco Arnolfo ha decretato la sospensione in tutta la diocesi delle messe vespertine.

La celebrazione diocesana, nella Festa della Santa Famiglia, prevede il raduno dei fedeli al seminario arcivescovile di Piazza Sant’Eusebio (cappella e primo chiostro), dove alle 16,30 si terranno i riti introduttivi e da dove si snoderà la breve processione verso la cattedrale, per la funzione eucaristica.

Monsignor Arnolfo ha deputato come chiese giubilari, oltre alla cattedrale, il santuario della Madonna degli Infermi in Vercelli e il santuario della Beata Vergine del Trompone in Moncrivello.