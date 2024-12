Pro Vercelli, pagelle (sconfitta a Crema, con la Pergolettese)

Rizzo : Per almeno 85' deve sbrigare l'ordinaria amministrazione. Poi salva su Parker e non può nulla sul Bignami: 6

Clemente : Dimostra di essere una valida alternativa anche in difesa, non disdegnando puntate offensive. La sua uscita si fa sentire: 6.5

Marchetti : Sicuro e preciso, almeno fino al 92' quando non riesce a chiudere tempestivamente su Bigmani: 6+

De Marino: Sbaglia poco e chiude ogni spazio. Peccato per il "giallo" che consiglia nel finale Banchini alla sostituzione: 6.5 (44' st Sbraga: gioca pochi scampoli di partita. Non fa in tempo a entrare nel match che, sia pure senza troppe colpe, la Pergolettese risolve al sfida: sv)