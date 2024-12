Pergolettese-Pro Vercelli 1-0 (Crema amara)

Crema amarissima per la Pro Vercelli che sul terreno della Pergolettese perde 1-0 in pieno recupero. Una gara nella quale per almeno 75' i bianchi si sono fatti preferire mettendo più volte in difficoltà i lombardi. Nel finale è uscita la Pergolettese che, proprio all'ultima curva ha trovato lo spunto vincente. Pro che pur in crescita saluta l'anno con un doppio. sia pur immeritato ko esterno. Con una classifica che torna a farsi delicata.

Al "Voltini" punti pesanti in palio: obiettivo per entrambe uscire in fretta dalle zone a rischio. Nella Pro Emmanuello squalificato, sostituito da Rutigliano, Clemente nei tre della difesa, a centrocampo tornano Iezzi e, dopo l'infortunio, Louati. In attacco confermati Comi e il giovane Coppola. In panchina il neo acquisto Benacquista ex Pistoiese e Varese il cui arrivo è stato ufficializzato qualche ora prima. Pergolettese nella classica maglia gialloblù; Pro in completo bianco.

Si parte. Fase di studio, spezzettata da punizioni. Coppola fermato in fuorigioco (6'). Ammonito Lambrughi (10') che ferma un possibile contropiede dei bianchi. 16': Coppola anticipato: primo angolo per la Pro: Cordaro respinge, De Marino calci al volo (ma debolmente), Lambrughi salva, poi il gioco si ferma per soccorrere l'estremo difensore gialloblù rimasto a terra. Ammoniti Iotti. Occasione per la Pro (24): Iotti dalla destra, Rutigliano appoggia per Coppola che non trova l'impatto vincente. 28': Iotti si coordina nel vivo nell'area avversaria ma la sua conclusione al volo si perde sul fondo. Mezz'ora: Pro vivace a fare la partita. Bene Rutigliano, Coppola sempre minaccioso. Gara non cattiva ma gioco spezzettato da molti interventi arbitrali. Pro tutta nella metà campo della "Pergo". Bella azione personale di Louati senza fortuna. 34': punizione dal vertice sinistro dell'area per i vercellesi: Iotti prova la conclusione diretta: palla alta. Terzo angolo per i bianchi con differente schema, ma senza esito. Ultimi 5'. Pergolettese che prova a interrompere la fase di possesso palla dell'undici di Bancheri e si procura un piazzato dai venti metri: respinge la difesa. 45': quarto angolo per la Pro: Comi al limite finisce a terra, l'arbitro lascia correre, Pergolettese in contropiede ma la difesa bianca recupera bene. Al 46' l'arbitro fischia la fine della prima frazione: 0-0. Pro più intraprendente che si è fatta preferire come gioco e intensità ma che è mancata a livello d'incisività. Un male che accompagna i bianchi da buona parte della stagione.