A Napoli il convegno di Federcasa tra Italia e Europa e le nuove politiche dell'abitare (Foto e Video)

A Napoli per parlare di casa e edilizia sociale nella due giorni di assemblea generale di Federcasa. Oggi 12 dicembre il primo atto, con l'inaugurazione e due convegni nella sede del Circolo Nautico Posillipo, dove il presidente Marco Buttieri ha riunito gli amministratori locali e regionali delle aziende per la casa, parlamentari e europarlamentari per affrontare i temi delle case popolari. Dopo l'introduzione di Buttieri, il padrone di casa, il consigliere di ACER Campania e membro della Giunta di Federcasa Leonardo Impegno, ha avviato le discussioni dei due tavoli di confronto incentrati rispettivamente sull'Europa e sulla finanziaria nazionale. Erano presenti i due vicepresidenti Luca Talluri - presidente di CASA Spa Firenze - e Angelo Salvatore Sicali - Presidente di IACP Catania. Presenti anche gli altri membri della Giunta Marco Bertuzzi - Presidente di ACER Bologna -, Pietro Augusto De Nicolo - Amministratore Unico ARCA Puglia Centrale -, Mike Matticoli - Commissario Liquidatore ICP Isernia - e Antonio Parolini - Amministratore Unico ARTE Imperia.

Nel primo convegno il tema è stato la nuova attenzione dell'Europa portata al tema della casa, con la nomina per laalla casa. Gli europarlamentarisono intervenuti, sottolineando l'impegno che Federcasa intende cogliere. "Raccogliamo l'invito che ha lanciato l'On. Crosetto - ha commentato Buttieri - a essere protagonisti in Europa e potere andare in missione come federazione per portare i nostri problemi. Raccolgo l'invito e mi impegnerò per andare con lui a Bruxelles".

Verso il Governo, invece, una richiesta di maggiore attenzione al tema ma anche l'opportunità del finanziamento del PNRR per la riqualificazione energetica degli alloggi e la critica alla difficile inclusione delle aziende di casa popolare nel passato Bonus 110. Dal presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati Marco Osnato, dialogando con il deputato Marco Furfaro e il Sottosegretario di Stato al Ministero dei Trasporti Tullio Ferrante, la conferma di oltre un miliardo di euro per le case popolari, nell'ambito del piano REPowerEU e il finanziamento del PNRR.



"L'abitare e il concetto di casa sono storicamente presenti nella tradizione sociale e italiana - ha commentato Osnato -. Oggi siamo qui grazie a Federcasa in questo contesto assolutamente bellissimo che vedete alle mie spalle, in una città che è anche un po' rappresentativa dei contrasti che ci sono nel nostro tessuto socio economico delle grandi città. La casa è un elemento all'interno di questo contrasto e crediamo che debba diventare sempre di più oggetto di valutazione politica. In questo frangente anche grazie al PNRR ci saranno dei rilevanti stanziamenti che possono migliorare un po' la qualità dell'abitare nell'edilizia sociale e siamo in attesa che il Ministro Salvini presenti a nome del Governo un piano casa che speriamo sia ancora più complessivo e che possa restituire anche la dignità di priorità alle politiche della casa all'interno dell'azione di Governo. Le sfide sono quelle di aumentare il parterre di disponibilità di case popolari che è da tanti anni che non vedono un aumento significativo e soprattutto di rendere meno ghetto quei quartieri che in alcune realtà lo sono diventati e quindi trovare un mix abitativo ch sia soddisfacente e soprattutto rispondere alle esigenze di qualità dell'abitare perché l'aspetto manutentivo non è secondario".

"Abbiamo uno scopo come Federcasa - ha concluso Buttieri - e uno di questi è stimolare i partiti. Siamo trasversali a qualunque parte politica e dobbiamo dare servizi alle nostre aziende, che arrivino contributi a fondo perduto perché il nostro comparto non può indebitarsi. Oggi abbiamo raccolto importanti impegni dai componenti dei vari partiti, raccogliamo l'importante comunicazione dei fondi REPowerEU di oltre 1 miliardo: dovremo darci da fare. Abbiamo in Italia 80 mila alloggi sfitti che hanno necessità di essere ristrutturati. Elaboreremo un documento da mandare ai parlamentari ed essere bravi a spendere il miliardo e 300 milioni in arrivo, ma sono sicuro che ci riusciremo. Siamo una squadra unita al di là del colore politico, dobbiamo lavorare per le nostre aziende".