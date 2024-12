Riva Vercellotti (FDI): «Aria migliore senza gravare su lavoratori e aziende»

"Il nostro obiettivo è chiaro: proseguire nel miglioramento della qualità dell’aria senza penalizzare cittadini, lavoratori e aziende". Ad affermarlo il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Riva Vercellotti , all’indomani dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano della qualità dell’aria , piano necessario per rispondere alle pressanti richieste europee e alle procedure di infrazione.

"Il Piemonte - prosegue Riva Vercellotti - partiva da una situazione molto critica in tema di qualità dell’aria: solo dieci anni fa avevamo tre mesi l’anno di valori nella norma , sostanzialmente i mesi estivi, mentre oggi abbiamo, nel peggiore dei casi, due o tre mesi l’anno di valori fuori norma . È evidente un ribaltamento sostanziale della situazione, pur in presenza di una conformazione orografica e meteoclimatica del nostro territorio che limita di cinque volte, rispetto al resto d’Europa, la capacità di rimescolamento dell’atmosfera. Il nostro impegno continua, ma i risultati finora ottenuti vanno sottolineat".

L’aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria rappresenta un passo in avanti nella tutela della salute dei cittadini, mantenendo come riferimento costante l’equilibrio con il mondo reale e le categorie economiche.

"A nessuna transizione ecologica è consentito di mettere in difficoltà le categorie più fragili e rendere meno competitive le nostre aziende - conclude Riva Vercellotti - Per questo chiediamo all’Europa non imposizioni, ma risorse per cambiare auto, riqualificare le case, promuovere i trasporti e favorire la competitività del tessuto produttivo. Bene allora aver avviato la strada del buon senso, che non è quella di mettere divieti e obblighi, del terrorismo psicologico o delle eco follie; la strada del buon senso è quella di rendere più chiare le competenze tra Regione e Autonomie locali e guardare al futuro e alle nuove generazioni senza lasciare indietro nessuno."