Sul verde l'assessore Prencipe critica... se stesso (ma non lo dice)

Apprendiamo da un’intervista pubblicata su “La Stampa”, la denuncia dell’Assessore al verde pubblico Prencipe rispetto alle problematiche dei costi legati alla cura del nuovo Viale Garibaldi.

Quello che manca nel suo intervento è solo una cosa: il mea culpa. Perché Prencipe era in maggioranza quando queste scelte sono state prese, una maggioranza che le ha difese e supportate fino alla fine. Era nel CDA di ASM e coordinatore di Forza Italia.

Non era in opposizione, lo eravamo noi che quelle scelte le abbiamo contestate, facendo notare tra le cose anche il fatto che il nuovo Viale Garibaldi avrebbe fatto impennare i costi della cura del verde. E solo ora, che è tardi, ci viene data ragione.

L’operazione di far sembrare i problemi come “eredità del passato” e i risultati come “vittorie della nuova giunta” è una presa in giro alla cittadinanza, perché la maggioranza che supporta Scheda è la stessa identica che ha governato la città negli ultimi cinque anni, ed è ora che si prenda le responsabilità delle scelte portate avanti. In primis il Sindaco, che ha deciso di prendersi i voti del centrodestra, si prenda anche pienamente le responsabilità.

Una novità c’è sul tema del verde, va dato atto al Sindaco. È sempre più evidente la volontà di reintrodurre diserbanti a base di Glifosate, sommando nuove fonti di inquinamento dell’aria ad una città che ne ha già abbastanza.

Noi anche questa volta stiamo contestando e continueremo a contestare questa scelta. Chissà che nel futuro prossimo ci venga data nuovamente ragione.