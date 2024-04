Panissa vs Paniscia: sfida gastronomica per sostenere l'acquisto di un cane guida

Sfida gastronomica tra Lions, domenica a Novara, in occasione del Lions Day: i quattro club di Novara e il Lions Club di Vercelli, con il patrocinio del Comune di Novara e della Fondazione Castello di Novara, hanno infatti dato vita alla terza edizione della gara “Paniscia contro Panissa”.

Un'occasione per pranzare a con i prodotti del territorio degustando le due celebri e antagoniste ricette, realizzate dallo chef Giovanni Ruggeri per la Paniscia novarese e dallo chef Beppe Viazzo per la Panissa vercellese. Nella stessa sede, è stata anche allestita la mostra fotografica “Novara e Vercelli: sotto il Rosa, il Riso” a cura di Massimo Mormile: le 40 fotografie in mostra sono state messe in vendita a offerta libera allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di una cane guida presso il Servizio cani guida Lions con sede a Limbiate.

La giornata era iniziata con l'allestimento di un Campus veterinario dedicato agli amici a quattro zampe. In collaborazione e con il patrocinio di ASL, Comune di Novara e l’Ordine dei medici veterinari, alcuni professionisti erano a disposizione per consigli sul benessere di cani e gatti, rispondendo a richieste e necessità specifiche. Sono inoltre state effettuate dimostrazioni da parte del Centro Cani Guida Lions di Limbiate, da parte della Protezione civile e dei gruppi cinofili. Infine, alle 11.30, gara di Dog Agility condotta dal centro di addestramento novarese “Gogodog”, aperta a tutte le razze di cani.