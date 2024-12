Provincia, interrogazione sull'uscita dalla Strada del riso piemontese di qualità

Interrogazione di Alberto Fragapane e Mattia Beccaro, consiglieri provinciali di centro sinistra, sulla decisione della Provincia di Vercelli di lasciare la "Strada del riso piemontese di qualità".

«L’associazione conta tra gli aderenti enti pubblici, istituti scolastici, aziende agricole, riserie, ristoranti, agenzie di viaggio, guide turistiche e privati cittadini - scrivono i due esponenti del Pd - nata come Strada del riso vercellese di qualità l'associazione, nel 2023, ha modificato lo statuto ampliando il perimetro a tutto il Piemonte per accrescere l’impatto dell’associazione. La Strada del riso si inserisce in un contesto produttivo, territoriale, economico, storico in cui il riso è il protagonista assoluto e Vercelli ne rappresenta la capitale piemontese, italiana ed europea e l’ampliamento del perimetro di azione appresenta un’opportunità per mettere Vercelli al centro del Piemonte, con un potenziale vantaggio in termini di marketing territoriale».

I due consiglieri rilevano come anche il Comune di Vercelli, nelle linee programmatiche, abbia espresso il proprio sostegno all'ente, mentre la Provincia ha recentemente ritirato la propria adesione. «Chiediamo quali siano le valutazioni e le motivazioni che hanno portato la scelta di ritirare la Provincia di Vercelli dalla Strada del riso piemontese di qualità», concludono i due esponenti della minoranza.