Incidente e temporanea chiusura al traffico della SP59 - che collega Greggio alla provinciale per Villarboit e San Marco. Lo segnala la Provincia di Vercelli precisando che sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e di messa in sicurezza dei cavi elettrici dell'alta tensione. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco.