Banchini: «Con la Feralpi, vittoria stupenda»

Miglior debutto al Piola non poteva esserci per mister Marco Banchini con la Pro che regola la Feralpisalò, terza forza del campionato. "I miei ragazzi hanno giocato una partita stratosferica, applicandosi con grinta e intensità per tutto l'arco del match. Per questo io e il mio staff vogliano ringraziarli. Per ogni calciatore il moto e la spinta dev'essere l'emozione. Sotto questo profilo il successo sulla Feralpi è stato stupenda, con gli ultimi 20' nei quali anche i nostri tifosi ci hanno sostenuto e aiutato per incamerare tre punti fondamentali che devono essere un punto di partenza, visto che il cammino che abbiamo davanti è ancora complicato".

Cos'è cambiato dall'arrivo di Banchini nella squadra? "Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo studiato la partita, cercando di sfruttare gli spazi difensivi, anche più lontani dalla nostra area. Ci siamo riusciti, anche se non era facile contro un avversario importante, guidato da un tecnico bravo e preparato come Diana. Non a caso ha provato a cambiare l'inerzia del confronto cambiando in corsa il modulo di gioco. E se Rizzo non ha fatto un intervento in tutto l'incontro è solo grazie grazie alla prova eccezionale della squadra. E' giusto che i ragazzi si godano questa vittoria, almeno fino alla ripresa degli allenamenti. Tocca a me, invece, iniziare già a pensare alla trasferta di Renate".

Il match winner è stato Coppola, un giocatore al quale mister Banchini ha dato fiducia: "Non amo mai parlare dei singoli, soprattutto dopo una gara come questa ma, Coppola sta avendo continuità: con me è la seconda partita che gioca: è un ragazzo che lavora e s'impegna molto e, in campo, attacca la profondità, caratteristica che si lega bene con Comi. Ma ho a disposizione diversi giovani di talento che, mi auguro, possano crescere in energia e brillantezza perché, spesso, la costanza vale più del talento. L'obiettivo della società e mio è quello di valorizzarli".