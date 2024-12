Paro Vercelli: pagelle della gara contro la Feralpi

Rizzo: 6,5

Nessuna parata, ma sempre concentrato e sicuro.

Clemente: 6,5

Solita gara con alternanza di marcatura e spinta in fascia.

Marchetti: 7

Impeccabile.

De Marino: 7

Impeccabile pure lui.

Pino: 7

Forse la sua miglior gara con la maglia della Pro Vercelli.

Iotti: 7,5

Corre, marca, si smarca, triangola. Grande, grande partita.

Emmanuello: 6,5

Gran bella partita in cabina di regia, e non solo: ha dato anche il suo contributo in interdizione. Da 8+ le sue sventagliate.

Contaldo: 6,5

Prova più che sufficiente. La sua specialità è il gico di rottura, ma si è concesso anche dei bei fraseggi con i compagni. Gran lottatore, comunque.

Iezzi: 7

Insuperabile.

Coppola: 7

Una gran gol e un'ottima prova.

Comi: 7,5

Ha giocato come centravanti a tutto campo, dannandosi l'anima per il collettivo, per la Pro insomma. Partita da leader.

Serpe 6,5

Ha giocato sicuro.

Sbraga: 6,5

Ottimo apporto contro le folate offensive della Feralpi.

Rutigliano: 6,5

Preziosissimo nella fase finale con la palla tra i piedi.Ha talento da vendere.

Banchini: 8

8 perché le sta azzeccando tutte. Aveva detto che andava curata la fase difensiva, fatto; che andavano evitati gli svarioni nelle palle inattive, fatto; che con la feralpi non si dovevano commettare errori, fatto. E poi: ha dato fiducia ad Emmanuello e Coppola, ma anche a Sbraga, che lo hanno ripagato. Ma soprattutto, da quando c'è lui, la Pro gioca con un altro piglio.

E infine: 4 punti in 3 partite. Fatto.