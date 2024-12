Via Trento, piazza Zumaglini e altre zone: c'è amianto che si degrada

Interrogazione di Pd e Lista Bagnasco sulla presenza ancora significativa in molte zone della città di coperture di stabili a diversa destinazione d’uso realizzate in cemento-amianto,

Viste le precedenti e, talvolta, ripetute segnalazioni di residenti in alcune zone della città, in particolare piazza Zumaglini e vie limitrofe, via Trento ecc.

Considerato l’inevitabile progressivo degrado del materiale di cui sopra, che col passare del tempo rischia di rilasciare nell’aria sempre maggior quantità di fibre di amianto, e valutata la pericolosità di tale eventualità per la salute della cittadinanza, si chiede:

quali iniziative intende assumere l’amministrazione comunale al fine di eliminare progressivamente il grave rischio per la salute della popolazione rappresentato dalla presenza di fibre di amianto nell’aria urbana, attraverso la bonifica dei siti pericolosi ancora presenti, soprattutto in aree densamente popolate?