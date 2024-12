La PFV perde ma ha lottato e giocato molto bene

Pallacanestro femminile vercelli

campionato di serie b

Girone est –1^ giornata di ritorno

Domenica 1 dicembre 2024 - ore 18 - Vercelli - Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Pegli 53-64

(Parziali: 10-19; 25-31; 38-46; 53-64)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Roggero 3; Liberali 2; Ansu 10; Buffa 2; Acciarino 10; Deangelis 8; Gentilini, Bouchefra 16; Dockrill; Stile. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Chi si aspettava un risultato “tanti a pochi” in favore di Pegli ed una gara a senso unico, con le liguri ad imperversare e le vercellesi a subire, è stato pesantemente deluso, poiché le liguri hanno sì vinto 53-64, ma non senza dover lottare fino alla fine ed impegnarsi al massimo per respingere i vari tentativi di riaggancio tentati, con grande merito, dalle padrone di casa.

Già al 4’ Pegli era avanti 2-10 e sembrava proprio che la partita si incanalasse verso una gara senza storia.

Invece no: la PFV con grande raziocinio e determinazione, piano piano rialzava la testa, e con l’apporto di tutte le sue giocatrici in formato “vera squadra”, trascinate dalla solita Bouchefra in bello spolvero, si avvicinava, dopo aver chiuso 10-19 il primo quarto, sino al -6 di metà gara: 25-31.

Nella ripresa erano diversi i momenti in cui la squadra vercellese sembrava avere la possibilità di rientrare completamente in partita, arrivando in più occasioni a -4.

Ogni volta però le tiratrici di Pegli le ricacciavano indietro con delle triple che, a fine gara, saranno ben 10.

In questo fondamentale c’è stata, effettivamente, la differenza: 30 punti da tre su 64, non sono un’inezia. Da parte vercellese sono state, invece, “solo” 5.

Lo scarto finale avrebbe potuto essere, comunque, inferiore, se nei secondi finali Pegli non avesse messo a segno le ultime triple della serie di cui sovra.

La squadra di casa, peraltro, ha lottato e giocato molto bene, per tutto l’incontro, mettendo in difficoltà le avversarie, chiudendo le possibilità di tiro da sotto, tranne qualche “dormita” e difendendo bene, al limite delle sue capacità.

Certo è che quando si centrano tante triple così, è difficile trovare una difesa efficace, anche se la PFV ci ha provato, mollando solo un po’ negli istanti finali, quando la rimonte era palesemente svanita.

Tenuto conto del diverso organico che si è trovata di fronte, fatto di giocatrici esperte e fisicamente più dotate, la squadra di Davide Simone ha comunque disputato una gran partita: “Dovevamo capire se le prove positive che abbiamo dato contro le formazioni alla nostra portata erano casuali oppure frutto di un nostro miglioramento, e questa partita contro una formazione “corazzata” ci ha dato la riposta: siamo sulla strada giusta” ha commentato il coach, visibilmente soddisfatto dalla prova delle sue, a fine partita.

Nella prossima settimana la PFV osserverà il proprio turno di riposo, in attesa di tornare in campo domenica 15.12.2024 alle 20,45 ancora a Vercelli, al Palapiacco, contro Ardita Juventus Nervi che, seppur tra le “grandi“ del girone, alla luce dell’ultima prestazione delle vercellesi sembrerebbe diventata affrontabile.