Pagelle della Pro che ha pareggiato con la Pro Patria

Rizzo: 6-

Una gran parata nel secondo tempo, ma forse sul primo gol ha qualche responsabilità.

Clemente: 6

Parte a razzo, nella ripresa i suoi cross sono rasoterra e quindi inefficaci.

Marchetti: 6

Fa il suo. E lo fa bene.

De Marino: 6

Come Marchetti.

Iezzi: 5,5

Bene in fase difensiva, poco concreto in fase di possesso.

Iotti: 6

Qualche errore di troppo, ma come al solito corre per tre.

Contaldo: 6

Bravo nell'interdizione, qualche buona giocata.

Louati: 5,5

Si vede poco.

Pino: 5,5

Parte bene e poi si perde, soprattutto nella ripresa.

Coppola: 5,5

Anche lui parte bene per poi perdersi. I numeri (fisio e anche velocità) comunque li ha.

Comi: 8

Otto per la rovesciata, otto per l'impegno, otto anche di più per il gol.

Emmanuello: 5,5

Non incide.

Sow: 5,5

Veloce ma pasticcione.

Bunino: 6

Qualche buona giocata.

Banchini: 6,5

Imposta bene la gara nel primo tempo. Quando però la Pro subisce il solito gol è... la solita Pro. Il 3-5-2 è comunque uno schema che copre maggiormente la difesa. Alla prossima e buon lavoro. L'inizio è stato dei migliori.