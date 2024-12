Comi: «Un grazie a Cannavaro. E ora avanti con Banchini»

Gianmario Comi segna e la Pro Vercelli esce con un punto dalla trasferta con la Pro Patria: "Un gol pesantissimo per me e la squadra che ci ha permesso di uscire imbattuti da Busto e non perdere contatto con una diretta avversaria. E' stato un incontro particolare: inizialmente potevamo sbloccare il risultato con la mia rovesciata e il colpo di testa. A inizio ripresa abbiamo preso un gol su palla inattiva e potevamo anche subire il raddoppio. Ma non abbiamo mai mollato e credo che il pareggio sia giusto. Vorrei ringraziare Cannavaro, Bianchi e il preparatore Nicandro Vizoco per il lavoro svolto. Ora siamo tutti con Banchini proiettati per raggiungere la salvezza.