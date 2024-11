Promozione: il Trino vince e vola al 2° posto. Bene anche la Virtus Vercelli

Promozione

Con una prova brillante il Trino abbatte la capolista Spartak e si issa al 2° posto. Campionato apertissimo. La partita ha visto la squadra allenata da Ugo Yon dopo un primo tempo opaco ha sfoderato una ripresa di spessore che ha consegnato un successo (in extremis) che può valere un’Intera stagione. Bene anche la Virtus Vercelli, corsara a Montanaro con una strepitosa tripletta. Ora la classifica è davvero interessante. Gli Orizzonti C.A. vincono ancora, questa volta ad Ivrea (0-1), in rete Diadoro al 18’ del 1° tempo.

LB Trino – Spartak SD 1-0

Trino: Follini, Buscaglia Davin (dal 46’ Maffei), Petrocelli Baggio Miceli, Vergnasco Meo Defilippi (dal 78’ Passannante) Mercandino (dal 90’ Pancallo) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Visetti, Milano, Pasini Malpassuto. All. Yon

Marcatore:al 96’ Mercandino (L)

Montanaro – Virtus Vercelli 0-3

Virtus Vercelli: Cairola, Cipollone (dall’80’ Ponzi), Cancellieri Rossi ( dall’80’ Bellinghieri) Corradino Bertolone, Nalesso (dall’85’ Verbano) Bianchi Tinaglia (dall’80’ Marcone) Rognone (dalL’80’ Arlone) Gulin. A disp: Boniperti, Rredhi, Gregoraci, Perazzo. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 20’ Tinaglia (V), al 35’ Rognone (V), al 60’ Nalesso (V)

Prossimo turno: S.Giacomo Chieri – LB Trino, Virtus Vercelli – Cameri, Orizzonti C.A. - Arona

1^ Categoria

Il Livorno/Bianzè del nuovo allenatore Di Bartolo (ex attaccante con un passato in serie D) torna alla vittoria nel derby con la Pro Palazzolo e nel recupero lo Junior Torrazza (2-1). Il Cigliano esce indenne dal campo di Torrazza (1-1) interrompendo la serie negativa. Niente da fare per il Santhià che inciampa (in casa) con il Valle Elvo (0-1). Rinviata Gaglianico – Crescentinese.

Pro Palazzolo – Livorno/Bianzè 0-2

Pro Palazzolo: Depperu, Colangelo Valente (dal 69’ Petrillo), Castagnone (dall’84’ Maino) Baraye Kane Ballanca (dal 53’ Di Martino) Petrillo Micillo Veliu Leon Garcia (dal 35’ Aguayo Montano). A disp: Bosia, Pala, Genesi, Dalpedri, Arnone. All. Lasagna.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Francinelli, Corinaldesi Pellicano A. Enrico, Farjaoui Cistaro Akponine (dal59’ Tourè) Urena (dal 92’ Balocco) Osenga. A disp: Mrheti, Ubezio, Musile, Panipucci, Sibino. All. Di Bartolo.

Marcatori: al 9’ Osenga (L), al 90’ Urena (L)

Prossimo turno: Banchette – Pro Palazzolo, Cigliano – Gaglianico, Crescentinese – Ponderano, Livorno/Bianzè – Valle Cervo, Torri Biellesi – Santhià