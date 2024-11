Torna il Bicciolano d'Oro della canzone: band in gara al Civico

Il Comitato Manifestazioni Vercellesi, con il patrocinio del Comune di Vercelli, organizza venerdì 29 novembre alle 21, al Teatro Civico, la manifestazione canora “Bicciolano d’oro – canzone”. E’ un concorso con una lunga tradizione alle spalle, interrotto intorno alla metà del decennio passato e che ora si vuole rilanciare facendolo diventare anche momento di intrattenimento e vetrina per le istituzioni educative della città – scuole pubbliche e private, scuole di musica e di danza – alle quali si vuole dare spazio per una esibizione su un palcoscenico importante e di fronte ad un numeroso pubblico.

Parteciperanno al concorso cantanti singoli o gruppi musicali, non professionisti, che si esibiranno e saranno poi giudicati da una giuria di esperti, per aggiudicarsi l’ambito premio.

Durante la serata si esibiranno gli ensemble corali e musicali: Scuola Santa Giovanna Antida, Gruppo musicale Liceo Scientifico “Avogadro Band”, l'istituto comprensivo Gaudenzio Ferrari, la scuola comunale musicale Vallotti, Associazione Amici della Musica C. Soliva di Casale e The Black Swan Dance School.

L'ingresso è a offerta libera; il ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale Sant'Andrea di Vercelli.