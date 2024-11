Pro Vercelli-Albinoleffe 0-2. La disfatta

Anche l'Albinoleffe sbanca il Piola. I seriani si impongono 2-0 lavorando ai fianchi i vercellesi per buona parte del match, prima di sferrare i colpi del ko nell'ultimo quarto d'ora. L'undici di Cannavaro, pur non sfigurando è mancato ancora in fase conclusiva (in questo le giustificazioni per le pesanti assenze nel reparto ci sono tutte). Ed è bastato un gol tra il rocambolesco e il fortunoso per consentire all'Albinoleffe di centrare i tre punti. La classifica si fa sempre delicata anche se i ko di Triestina, Clodiense (ieri), Caldiero e Giana (oggi) lasciano sostanzialmente invariata la posizione dei bianchi.

Contro l'Albino la Pro cerca l'aggancio ai lombardi in zone più tranquille di classifica, i seriani provano l'allungo su una diretta rivale nella corsa anti playout. Bianchi ancora senza gli infortunati Comi, Dell'Aquila e Carosso, infortunati; rientra Clemente schierato esterno di difesa; in attacco il giovane Coppola unica punta con Rutigliano e Bunino in appoggio. Pro alla ricerca del gol perduto: su azione l'ultima rete è quella di Comi contro la Triestina. Si parte: Pro nella classica cabassa bianca con calzoncini neri; Albinoleffe all red. Albinoleffe subito pericoloso con l'ex Mustacchio: conclusione dal limite (1') deviazione in angolo. Fossati sfiora il "gol olimpico" : Rizzo costretto a smanacciare in corner: sugli sviluppi ancora Mustacchio prova la deviazione. Pro che soffre l'inizio dei lombardi di Lopez. 6': si fa vedere anche la Pro su calcio d'angolo. Se n'è andato il primo quarto d'ora: il match è diventato più equilibrato con i bianchi a prendere le misure all'Albino. 17': occasionissima per gli ospiti: Zona si inserisce tra le maglie della difesa vercellese si presenta solo davanti a Rizzo: prova a superarlo con un "cucchiaio" ma il portiere della Pro chiude bene e respinge. Vercellesi che dovranno fare molta attenzione a non concedere il minimo spazio alle ripartenza dei lombardi. 23': Zoma-Mustacchio conclusione da dentro l'area sul fondo. Fase di marca lombarda: Albinoleffe che tiene e controlla palla: 31' Rutigliano (conclusione dalla distanza) e 34' Coppola anticipato da Potop cercano di rendersi pericolosi. La prima ammonizione della partita è per Pino (vistosa trattenuta su Gusu). Ultimi 5' del primo tempo: l'Albinoleffe continua a fare la partita, ma con la difesa della Pro a contenere senza troppi affanni. 44': bravo Rizzo in uscita bassa su cross dalla destra di Parlati. Finisce 0-0 senza recupero. Risultato giusto più Albinoleffe sotto il profilo del possesso palla ma pericoloso solo in un'occasione. Pro che conferma pregi: buona fase di copertura (rischi corsi vicini allo zero nonostante la pressione degli ospiti) e difetti: una squadra che costruisce poco e conclude ancora meno, di queste ultime uscite.

Ripresa. Si riparte senza cambi con il sole che fa capolino sul sintetico del Piola-Robbiano. 3' giallo per Bunino (simulazione) e Coppola (5'). 7': ripartenza della Pro: cross di Iezzi dalla destra: Marietta blocca senza problemi. Primi cambi in casa Pro: dentro Sow e Contaldo per Coppola e Rutigliano: attacco in parte ridisegnato. 21': Iotti sulla sinistra, bel cross per Bunino che anticipa Baroni: palla alta sulla traversa. Buon momento dei bianchi. 21': punizione per la Pro (una sorta di corner corto): palla di Iotti in area: nessun problema per la retroguardia biancoazzurra. 25' brivido per la Pro: sugli sviluppi di un angolo calciato da Fossati la sfera toccata in moschia da Sow finisce contro la traversa, sulla ribattuta Zoma ci prova di testa ma, sulla linea salva Louati. Sulla ripartenza Sow s'invola verso l'area lombarda fermato in maniera rude da Gusu, ma giudicata regolare dall'arbitro. 31': gol dell'Albinoleffe: punizione dal lato destro: mischia in area: Parlati di testa colpisce il palo ma, sulla linea arriva Baroni che insacca lo 0-1. 33': Sow in area: anticipato. La Pro cerca di reagire ma si scopre e al 37' l'Albinoleffe raddoppia: Zoma lasciato un po' troppo solo prima centra il palo alla sinistra di Rizzo, poi sulla ribattuta insacca. 0-2. E match virtualmente in ghiaccio. Entra Casazza nella Pro per Clemente. Nell'Albinoleffe escono tra gli applausi Zoma e l'ex Mustacchio, tra i migliori in campo. Tre minuti di recupero. Poi la fine l'Albinoleffe passa a Vercelli e "vede" la zona playoff. Pro che resta impantanata sul fondo. E mercoledì c'è la Giana in Coppa Italia.

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo; Clemente (42' st Casazza), Marchetti, De Marino; Iezzi, Iotti, Louati, Pino; Rutigliano (18' st Contaldo), Bunino; Coppola (18' st Sow).

In panchina: Passador, Lancellotti, Biagetti, Emmanuello, Gheza, Cugnata, Sbraga, Ronchi, Condello, Schenetti, Serpe, Anton. Allenatore: Cannavaro.



ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Baroni, Potop; Gusu, Fossati (47' Ricordi), Parlati, Agostinelli 6 (22' st Astrologo), Munari 6 (22' st Giannini); Zoma (42' st Zanini), Mustacchio (42' st Capelli). In panchina: Facchetti, De Gennaro, Zambelli, Capelli, Evangelisti, Angeloni, Vinzioli, Bosia, Freri. Allenatore: Lopez.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.

RETI: 31' st Baroni, 37' Zoma