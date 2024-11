Cannavaro: «Alla squdra chiedo maggior cinismo in fase realizzativa»

Dopo la "mission impossible" di Vicenza, la Pro Vercelli torna al Piola, domani alle 15 per sfidare l'Albinoleffe, in quello che può già configurarsi come uno snodo delicato nelle zone a rischio della classifica. Mister Paolo Cannanvaro osserva: «Gli incontri valgono sempre tre punti ma, in alcuni casi, in palio c'è qualcosa in più per entrambe. E il match con l'Albinoleffe è una di queste: vincerlo significherebbe prendere un'altra boccata d'aria com'era avvenuto con l'Alcione. Due squadre che cercano di migliorare in fretta la loro classifica. Noi dovremo affrontarlo con lo spirito delle ultime gare. Anche a Vicenza, pur sconfitti ho visto note senz'altro positive, come l'equilibrio che la squadra da alcune partite ha trovato e la reazione: dopo i gol subiti non ci siamo demoralizzati come in altre occasioni ma abbiamo continuato a fare la nostra partita».

Contro l'Albinoleffe mancherà ancora Comi, aumentando il problema in fase realizzativa?

«E' chiaro che non possiamo essere soddisfatti. Vediamo che in match spesso equilibrati, un'occasione può fare la differenza: il Vicenza ha chiuso il match con un paio d'azioni. Ecco noi, per il momento, non siamo altrettanto cinici: ma lavoriamo per risolvere questa difficoltà, sia a livello individuale che di reparto».

Caratteristiche dell'Abinoleffe?

«Una squadra di categoria che, con il suo gioco, fa "giocare male l'avversario", attento alle chiusure e pronto a sfruttare le potenzialità dell'attacco. Dovremo fare parecchia attenzione a non permettere ai lombardi d'innescare i loro giocatori più pericolosi che possono fare la differenza; su tutti Zoma che i seriani sono riusciti a trattenere».

Eppure anche l'Albinoleffe dell'ex Mustacchio sta soffrendo...

«E' un torneo equilibrato; ci può stare di restare invischiati nelle zone medio-basse anche perché non è facile inanellare una striscia di tre-quattro vittorie. Se poi, com'è successo a noi, lascia qualche punto con formazioni che hanno i tuoi stessi obiettivi tutto si complica ulteriormente. Credo sarà una lotta durissima fino all'ultima giornata».

Mercoledì ci sono gli ottavi di Coppa Italia contro la Giana. Potrebbe incidere nella formazione?

«Dobbiamo ragionare "step by step": quindi ora pensiamo unicamente all'Albinoleffe anche se, ovviamente, il fatto di giocare tre gare nell'arco in una settimana dev'essere valutato».