«Via Ariosto impraticabile per le foglie. E anche buia»

Ogni autunno, dopo le prime piogge, via Ariosto viene sommersa dalle foglie che, ingombrando i marciapiedi, creando problemi ai pedoni. A sottolinearlo, in un'interrogazione in cui si chiede conto degli interventi di pulizia programmati dall'amministrazione comunale, sono i consiglieri di Pd e lista Bagnasco (Alberto Fragapane, Manuela Naso, Marco Mancuso, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi e Cecilia Nonne).

«La strada - spiegano - diventa di difficile praticabilità per i pedoni, con interessamento dei passaggi pedonali adiacenti e relativi gravi disagi per i cittadini residenti e per tutti coloro che transitano lungo la via. Inoltre, soprattutto di sera, con il buio, risulta pericoloso il passaggio dei pedoni, anche a causa di una illuminazione non adeguata relativa, soprattutto, all'ampio marciapiede che si trova dalla parte opposta delle alberate e che è del tutto privo di illuminazione».

Per questo i consiglieri comunali, oltre a chiedere quali siano gli interventi programmati per la rimozione delle foglie, chiedono anche se, al vaglio della giunta, ci siano soluzione per migliorare l’illuminazione della zona e quindi per migliorare la fruibilità del vialetto per i pedoni.