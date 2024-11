Il Pd: «Sindaci valsesiani in Forza Italia? Nessun beneficio per i cittadini»

Riceviamo e pubblichiamo.

Da alcuni giorni le cronache della Valsesia ci parlano di trasmigrazioni politiche tra gli amministratori locali appartenenti al centrodestra. Non è una novità, a tutti i livelli istituzionali sono frequenti i cambi di casacca che privilegiano ora l’uno ora l’altro dei tre partiti della coalizione, a seconda della convenienza del momento e della capacità di questo o quel capo corrente di fare campagna acquisti; per rimanere nella nostra Provincia le recenti elezioni comunali a Vercelli ne sono state un esempio significativo. Non ci interessa comprendere o dare giudizi su quali siano le “utilità” che qualcuno è stato in grado di mettere sul piatto, già autorevoli esponenti Provinciali di Lega e Forza Italia sono intervenuti per dare la propria versione.