Isola, il crollo di via Egitto arriva in Consiglio

Interrogazione sulla situazione delle palazzine Atc di via Egitto dove, la scorsa settimana, un ragazzo è stato colpito in testa dal distacco di calcinacci di una scala.

A portare all'attenzione del Consiglio comunale la vicenda - e, più in generale, la situazione di degrado dell'immobile dove è avvenuto il crollo - sono i consiglieri del Pd Gabriele Bagnasco, Alberto Fragapane, Manuela Naso, Filippo Campisi e Marco Mancuso e della lista Civica, Cecilia Nonne.

«Le palazzine risultano in evidente stato di degrado e fatiscenza e si evidenzia la precaria e preoccupante stabilità dell’intera struttura, oltre alla mancanza di vetri, e porte - scrivono i consiglieri di minoranza -. All’interno delle Linee Programmatiche dell’Amministrazione, recentemente approvate dalla maggioranza di centrodestra, nel paragrafo Edilizia Residenziale Pubblica, pagina 19, si specifica che: “Lo scorrimento della graduatoria del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Sostenibili n.383 del 7 ottobre 2021 potrà consentire la realizzazione dei due interventi di cui si compone il programma di rigenerazione urbana nel quartiere Isola, che sono stati denominati “Isola verde” e “Isola grande” ed integrate nel paesaggio. Il progetto permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di un mix sociale per promuovere integrazione e attribuire una diversa qualità all’ambiente fisico, incidendo sulla mitigazione delle molteplici forme di disagio espresse nel quartiere. Qualora lo scorrimento della graduatoria ed il finanziamento si concretizzassero gli interventi nel quartiere Isola dovrebbero essere rimodulati per garantire il rispetto delle scadenze temporali fissate dal PNRR».

Sulla base di queste premesse, il gruppo chiede «Se l’Amministrazione ha interpellato ATC per chiedere conto di quanto accaduto, e se l’Ente si è premurato di svolgere le dovute verifiche; se l’Amministrazione era o è a conoscenza dei Piani di Manutenzione e dello stato di sicurezza degli immobili Atc di proprietà comunale presenti nel Rione Isola e su tutto il territorio Comunale; se ne è a conoscenza quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di intraprendere; se i progettisti che hanno redatto il piano hanno segnalato problematiche di staticità degli immobili; entro quali tempi e in quali termini si prevede la messa in moto dei lavori “Isola Grande” e “Isola Verde”;e se l’amministrazione ha intenzione di convocare i residenti delle palazzine coinvolte per informare loro circa l’accaduto e/o lo stato di avvio dei lavori».