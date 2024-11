Atti vandalici, nella notte, in Via dei Mercati dove è stato preso di mira il "Self Shop-24 Hours": qualcuno si è introdotto nel locale, rovesciando i contenitori dell'immondizia e spargendo ovunque lattine, cartacce, bicchieri di plastica.

Si tratterebbe di un'azione messa a segno da una persona sola, ripresa dalle telecamere della zona: viso nascosto dal cappuccio di una felpa, è arrivato in bicicletta e si è poi allontanato poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.