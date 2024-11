Pagelle della Pro che ha perso a Vicenza

Rizzo: 5,5

Due parate di istinto, ma sul secondo gol ha qualche responsabilità.

Marchetti: 6

Uno dei più ordinati a attenti, dietro.

Sbraga: 5

Il suo intervento scoordinato diventa l'assist per il 2 a 0.

De Marino: 5,5

Ha faticato più del solito.

Iezzi: 6

Ha contenuto Costa, il migliori esterno sinistro di questo Girone.

Louati: 5,5

Tanta corsa e un buon tiro.

Schenetti: 6

Non male come regista. Lo si vede quando esce, viene a mancare un punto di riferimento importante.

Iotti: 6+

Un paio di passaggi sbagliati, ma corre come un dannato e sulla destra, con Iezzi, crea qualche problema al Vicenza.

Pino: 5,5

Bene in copertura, forse poteva incidere di più in fase di possesso.

Coppola: 5

Volenteroso, ma la difesa del Vicenza per lui è un muro invalicabile.

Bunino: 5,5

Bel primo tempo, con un paio di belle ripartenze. Poi scompare.

Contaldo: 5,5

Corre e si danna l'anima, ma quandi entra la partita è ormai segnata.

Sow: ng.

Gheza: ng.

Cannavaro: 6

Ha preparato bene la partita, disegnando un 3-5-2 che, a tratti, ha tenuto testa al Vicenza. L'assenza di Comi davanti, purtroppo si fa sentire. E comunque: contro la seconda della classe la Pro non ha giocato male come successo, purtroppo, in altre occasioni.