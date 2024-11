Cannavaro: «Loro un tiro e un gol nel primo tempo. Sono soddisfatto della prestazione»

Cronaca di una sconfitta annunciata. Vero però che a Vicenza, contro la seconda forza del campionato, la Pro Vercelli, seppur in formazione rimaneggiata, non ha sfigurato.

Mister Paolo Cannavaro commenta il ko: "Il Vicenza si è confermato squadra di categoria superiore, soprattutto nel primo tempo quando ci ha punito in pratica nel primo tiro in porta, controllando poi il risultato. Sono comunque soddisfatto della prestazione della mia squadra e dell'atteggiamento: dopo l'1-0 non abbiamo cercato con le nostre potenzialità di recuperare, mentre dopo il raddoppio non ci siamo sbilanciati evitando d'incassare un altro gol che, oltre a non meritare, avrebbe avuto magari ripercussioni più pesanti".

Una battuta d'arresto che, comunque, pesa meno di altre incassate contro squadre alla portata: "Sapevamo che contro il Vicenza avremmo dovuto disputare la "gara perfetta" concedendo praticamente nulla perché, com'è avvenuto, alla prima occasione non perdonano. Resta comunque lo spirito e l'atteggiamento: anche nelle difficoltà non ci siamo disuniti. Ho apprezzato anche la ricerca delle giocate che avevamo studiato e provato durante la settimana. E farlo in un ambiente come Vicenza ripeto, di un'altra categoria è un segnale positivo. Era quello che dovevamo cercare di fare e quello da cui dovremo ripartire per preparare la prossima sfida".