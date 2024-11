“Il libro magico”: pomeriggio a teatro con Atena Luce Gas e Servizi

Atena Luce Gas e Servizi propone ai propri clienti e ai vercellesi un appuntamento inedito in teatro: sabato 16 novembre, alle 16, l’azienda promuove infatti al Teatro Civico lo spettacolo “Il libro magico”, portato in scena dalla Compagnia BIT.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito previa prenotazione, è pensato per i più piccoli e per le loro famiglie, che verranno condotte nel mondo delle favole più conosciute, da Mary Poppins a La Bella e la Bestia, trasformando il Teatro Civico nel luogo in cui far vivere l’immaginazione. La rappresentazione mette così in scena tutta la magia del teatro: un sogno che si realizza sul palcoscenico, tra le luci e i colori dei costumi, trasportando i più giovani nel magico mondo delle fiabe e permettendo agli adulti di tornare a fantasticare, vivendo le storie con la stessa libertà e lo stupore dei bambini.

Con l’evento “Il libro magico” Atena Luce Gas e Servizi vuole promuovere un’inedita modalità di incontro con il territorio, che passa dalla cultura e dallo stare insieme, coerentemente con i valori di vicinanza e attenzione al cittadino/cliente propri dell’azienda.

Per informazioni e prenotazioni (disponibili fino ad esaurimento posti): https://www.irenbooking.it/il-<wbr></wbr>libro-magico