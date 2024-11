Santhià, incidente tra due autoarticolati

Incidente tra due autoarticolati a Santhià, nella mattina di mercoledì. Poco dopo le 9,15, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quelle del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute a Santhià davanti all'imbocco dell'autostrada, per un incidente che ha coinvolto un tamponamento tra due autoarticolati. Nessuna persona è rimasta ferita ma ci sono stati disagi

Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono occupate della messa in sicurezza dell'area interessata; sul posto sono intervenuti in Carabinieri di Santhià, la Polizia locale e la Croce Rossa Cavaglià.