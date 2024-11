Agrivoltaico e fotovoltaico: interrogazione in Provincia

Interrogazione su fotovoltaico e agrivoltaico da parte dei consiglieri provinciali di minoranza Alberto Fragapane e Mattia Beccaro.

Pur partendo dalla considerazione che «La transizione ecologica è un processo già cominciato, non evitabile e positivo per la società, che necessita di essere governato e supportato» e ch «gli impianti foto/agri-voltaici rappresentano un’opzione da inserire nel mix energetico per aumentarne la sostenibilità», i consiglieri di minoranza chiedono conto dei 21 impianti autorizzati nel 2024.

«L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) - scrivono i due consiglieri di centro sinistra - prevede l’individuazione, in attuazione del D.lgs. n.199/2021, delle aree in cui sia consentita l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. In particolare, sono escluse dalle istanze di autorizzazione all’installazione di impianti a energie rinnovabili le aree di elevato interesse agronomico; la normativa di riferimento della Regione Piemonte non è aggiornata, né gli strumenti tecnici a disposizione degli Enti locali sono sufficientemente attrezzati per garantire un governo adeguato nella gestione di tali impianti».

A questo proposito, entro fine anno, la Regione Piemonte dovrà emanare un decreto attraverso cui identificare le aree idonee e non idonee agli insediamenti ma intanto la richiesta è di conoscere «Quale sia la tipologia di impianti fotovoltaici autorizzati e in fase di autorizzazione nel 2024; quale sia l’impatto in termini di terreno agricolo derivanti dall’installazione degli impianti autorizzati nel 2024 e di quelli in fase di autorizzazione; se siano in corso interlocuzioni con la Regione Piemonte e con le province limitrofe per realizzare un coordinamento mirato all’individuazione dei criteri attraverso cui identificare le aree idonee e non idonee all’insediamento di impianti foto-agri voltaici».