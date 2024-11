Pro Vercelli, pagelle della gara con l'Alcione

Rizzo: Non corre grossi pericoli ma, soprattutto nel finale, con in paio di prese sicure evita rischi e dà fiducia ai compagni: 6.5

Clemente : Una buona gara nonostante l'ammonizione 'a freddo' un po' lo condizioni. Rischia di compromettere tutto con il secondo giallo che lascia la squadra in 10' e ridà vigore all'Alcione: 6-

Marchetti : Tempestivo nelle coperture, non concede nulla agli attaccanti milanesi: 6.5

De Marino : Esegue bene sia la fase difensiva che, vista la serata poco lucida dell'Alcione anche in fase d'impostazione:6.5

Iotti: È il match Winner o l'uomo in più della sfida con l'Alcione. E' sempre nel vivo dell'azione: sia si tratti d'impostare che di andare alla conclusione. Si procura il rigore (netto) che Comi trasforma e, nel finale, con un gioco di prestigio riesce a tenere in gioco una palla virtualmente "persa" innescando un contropiede del possibile raddoppio: 7

Pino : Generoso, finisce con i crampi. Partecipa all'azione che porta al rigore decisivo: 6.5 (48' st Vigiani: per lui solo scampoli di match sv)

Rutigliano : E' forse il meno ispirato della serata. Si fa vedere in rare occasioni: la sua gara dura solo 45': 6- (1' st Contaldo : entra bene in partita con un traversone pericoloso. Poi crea scompiglio nella retroguardia dell'Alcione: 6.5)

Bunino: Ha voglia d'incidere nel match e si vede. Si procura diverse opportunità, non concretizzate per un soffio: 6.5 (30' st Sow: la sua gara dura poco più di 10' visto che, l'espulsione di Clemente obbliga Cannavaro a ridisegnare l'assetto difensivo: sv, 41' st Biagetti: entra per dare una mano ai compagni e arginare le disordinate folate offensive dei milanesi sv)