Cannavaro: «Lo spirito di Verona per vincere con l'Alcione»

Nella cornice dello store "King Attitude" nell'area Carrefour, specializzato in abbigliamento sportivo, con uno sguardo particolare per i giovani, si è tenuta la presentazione del match che, venerdì alle 20.30 vedrà la Pro Vercelli ospitare al Piola-Robbiano l'Alcione Milano. Parola a Mister Paolo Cannaro: «Siamo a un terzo del campionato, dunque con ancora ampi margini per migliorare la classifica ma, sicuramente, la posizione in cui ci troviamo non è certo l'ideale. E, lo ripeto, non affatto consona con il valore del nostro organico: non è soltanto un modo di dire: io vedo i ragazzi negli allenamenti e non ho mai avuto nulla da rimproverare sotto il profilo dell'impegno. Purtroppo abbiamo sbagliato alcune partite e, concesso qualcosa in altre. Per esempio, fossimo riusciti a "tenere" il vantaggio per gli ultimi tre minuti contro la Clodiense, ci troveremmo in una situazione decisamente migliore: questo significa che, soprattutto nelle zone basse, la situazione è estremamente equilibrata e basta poco per cambiare completamente ruolino di marcia. Basta vedere l'Arzignano che, ultimo, vincendo le ultime tre partite si è tirato fuori dalla mischia».

Ma adesso il pensiero è rivolto al match contro l'Alcione: una gara da affrontare con il coltello tra i denti: «In realtà è quello che stiamo facendo in queste ultime partite, anche se i risultati non sono stati quelli voluti. L'Alcione sta sfruttando l'euforia propria della promozione. Ha mantenuto la stessa ossatura della scorsa stagione con i neo acquisti che si sono integrati alla perfezione. Sarà un incontro duro, che dovremo affrontare cercando di conquistare i tre punti, mantenendo però quell'equilibrio che ci ha caratterizzato a Verona contro la Virtus nel quale, come chiedevo io, i ragazzi si sono aiutati, cercando di sopperire a qualche errore dei compagni. Questo dovrà essere lo spirito per uscire da questo momento».

Se Comi rientra, la Pro contro l'Alcione perderà una pedina importante: «Purtroppo Carosso si è infortunato. Spero non si tratti di quello che temiamo perché significherebbe perderlo per diverso tempo. Attendiamo il responso medico di domani augurandoci sia costretto a saltare solo il match contro l'Alcione.Quanto a Comi ci sarà: è un giocatore splendido con ancora tantissimo da dare alla Pro e al calcio».

Quindi un ennesimo appello ai tifosi: «Noi faremo di tutto per centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati ma, per farlo c'è bisogno che tutte le componenti si compattino: società, squadra, tifosi e città: solo unendo gli intenti riusciremo a mantenere la categoria».