Stazione di Santhià, nel 2025 al via il restyling

«Di positivo la conferma che dovrebbe arrivare un Rock in doppia composizione così da contenere più di 1200 passeggeri e lavorare su più “righe” anche negli orari di maggiore affluenza nella prima mattina e nel tardo pomeriggio. Di positivo anche gli investimenti: dopo la riqualificazione della stazione di Vercelli, ora anche per quella di Santhià, con uno stanziamento di ben 10 milioni di euro i cui lavori partiranno entro il primo semestre 2025. Ci aspettiamo tuttavia di più sul materiale rotabile, sui tempi di percorrenza e sulla gestione della sicurezza - commenta Riva Vercellotti che già nella passata legislatura aveva evidenziato l’errore di programmazione di Trenitalia nel sostituire i vecchi “Media distanza” con i nuovi Rock, performanti per la climatizzazione e i servizi offerti, ma treni dimensionalmente meno capienti e con sedute meno spaziose rispetto alle attuali - Ci preoccupano i tempi lunghi per i lavori più rilevanti, quali il nodo di Torino e la mancanza di reali interventi a Milano, così pure i disagi per la circolazione legati agli investimenti importanti per ammodernare una linea sulla quale si è fatto troppo poco per troppi anni. Solo quando i lavori finiranno potranno essere recuperati i minuti oggi persi».