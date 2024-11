Impresa-Rices: successo a Cavagnolo

Tabellino Rices.

Argentieri 13, Bellati 2, Cattaneo, Agoglia 8, Conte 7, Skilja 15, Paulato 23, Maccapani 3, Sow 11, Skilja.

Coach Antonio Galdi, assistente Umberto Torino.

Bella, soprattutto importante vittoria – per il morale e per la classifica - dei Rices che a Cavagnolo vincono, disputando la miglior partita dell'anno.

Nonostante le assenze di Motta e Volpe (in tutto Galdi aveva disposizione 10 elementi), la squadra vercellese, grazie a un'ottima prova della maggior parte dei singoli (cosa strana, questa), è partita subito bene. Sugli scudi Paulato, autore di 23 punti (14 su 17 tiri liberi, insomma un cecchino), poi, a seguire, D. Skilja, che in genere non delude mai, Argentieri, Sow, Conte. Buona anche la prova del giovanissimo Bellati.

«È una bella iniezione di fiducia. Ci mancano i punti di Paruzzaro e contro il Golden River, gare in cui è mancato l'ultimo, determinante tiro, Domenica in casa speriamo di giocarcela con Oleggio, sarebbe importante avvicinarci o agganciare le squadre che son lì, a 2, 4 punti da noi» commenta il presidente Francesco Rey.