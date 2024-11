Pro Vercelli: pagelle (0 a 0 contro la Virtus Verona)

De Marino : Gara generosa , c'è anche nella ripresa a proporsi in fascia per trovare spazi utili per creare pericoli: 6.5

Rutigliano : In crescita. Gran lavoro al servizio della squadra. Forse su di lui c'è anche un possibile rigore che avrebbe potuto incanalare il match in maniera differente 6.5 (19' st Contaldo : entra bene in partita facendo spiovere nell'area rossoblù un paio di traversoni interessanti: 6)

Schenetti: E' uno dei calciatori in grado di fare la differenza: non è ancora al top ma si muove bene e crea una delle palle gol più nitide dei bianchi, sventata dall'ottimo Sibi 6+ (26' st Sow: Ha il dono di entrare subito nel match: qualche buon dribbling e un paio di discrete giocate nell'area avversaria 6.5)



Bunino: Non è un "nove puro", ma prova a fare il suo, lottando con i difensori della Virtus 6 (19' st Comi: Non è al meglio ma il suo lo fa sempre. Per poco non riesce a "timbrare" anche a Borgo Venezia: vederlo in campo anche se solo 25' è comunque un segnale sul suo immediato recupero: 6).