Pagelle Pro Vercelli (sconfitta dall'Atalanta U23 per 2 a 0)

Rizzo: La miglior prestazione stagionale non basta a portare punti alla Pro, ma sicuramente servirà a dare fiducia all'estremo difensore vercellese: 6.5

Marchetti: Alcuni buoni recuperi, uniti a qualche disimpegno non perfetto: 6

Biagetti: Soffre sulle azioni offensive dell'Atalanta; preso d'infilata come il resto della squadra sull'1-0: 5.5

De Marino: Riesce ad arginare le offensive atalantine sulla fascia e, nella ripresa, è una presenza costante nella tre-quarti neroazzurra, con diversi cross in area che non trovano fortuna: 6

Vigiani: Poco ispirato non riesce a trovare spunti nella difesa avversaria 5.5 (13' st Sow: Come contro l'Arzignano è l'Mvp dei bianchi. Subito in partita con un recupero a centrocampo e un'occasione neutralizzata dalla difesa avversaria da alla squadra brillantezza: 7)

Iotti: Il suo appannamento nelle ultime gare è coinciso anche con il calo della squadra. Pochi spunti conditi da errori non abituali: 5.5

Louati: Va spesso in difficoltà contro i centrocampisti dell'Atalanta rapidi e veloci 5.5

Clemente: Un po' come il resto del centrocampo più ombre che luci. Non riesce a incidere 5.5 (28' st Carosso: un cambio che non incide 5.5)

Dell'Aquila: Ha sul piede la palla del vantaggio e solo la bravura del portiere atalantino gli nega la gioia del gol. L'impegno non manca, i palloni pericolosi da tramutare eventualmente in gol, invece si: 6 (28' st Iezzi: come Carosso la sua prova non riesce a dare il cambio di ritmo sperato 5.5)

Schenetti: Prova a difendere qualche pallone vagante all'altezza dei sedici metri e tenta il gol con una rabbiosa conclusione alta sulla traversa. Da uno dei giocatori più esperti ci si aspetta qualcosa di più 5.5 (27' st Bunino: Cannavaro lo getta nella mischia sperando in qualche sua giocata, ma trova pochi spazi nell'area lombarda 5.5)

Comi: Il suo contributo alla causa bianca lo da sempre: stavolta con un paio di assist e una conclusione vanificata dal fischio arbitrale 6 (38' st Rutigliano: poco più di 5' non bastano per lasciare il segno sv)