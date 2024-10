La città di Vercelli e la Diocesi dicono addio a monsignor Eusebio Viretto, parroco di San Salvatore e canonico della Cattedrale.

Sacerdote impegnato nella pastorale sociale, anche come consulente ecclesiastico dell'Ucid, aveva celebrato nel 2021 i cinquant'anni di ordinazione sacerdotale. Alla sua parrocchia è legato uno degli oratori più attivi e dinamici della città, quello di via Parini, punto di riferimento per le attività formative di più di una generazione di vercellesi.