Lavori in via Natale Palli tra ritardi e degrado

Interrogazione del Gruppo del Partito Democratico

e del Gruppo Lista Civica Gabriele Bagnasco Sindaco

In data 18 maggio2023 hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione degli edifici erp di Via Natale Palli, cofinanziati dal Comune di Vercelli, la cui data di fine dei lavori era prevista per il 31 gennaio attraverso i fondi stanziati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-4028 del 5.11.2021 sulla misura M2C3 del PNRR – con interventi sul Fondo complementare e con il cofinanziamento del Comune.

All’interno delle Linee Programmatiche dell’Amministrazione Scheda, recentemente approvate dalla maggioranza di centrodestra, nel paragrafo Edilizia Residenziale Pubblica, pag.18 si specifica che: “le case di Via Natale Palli: si tratta di un gruppo di sei edifici di edilizia residenziale pubblica per un totale di 74 alloggi, costruiti tra il 1958 e il 1960, di proprietà del Demanio dello Stato, pervenuti al patrimonio comunale solo nel 2014 ed in forte stato di obsolescenza. Le necessità di consolidamento strutturale e sismico, di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di contenimento dei consumi energetici hanno richiesto la redazione di un progetto sistematico che ha trovato riscontro nel finanziamento della Delibera CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019 - Programma Integrato per l’Edilizia Residenziale Sociale (pari all’l’80 % del Quadro Tecnico Economico) che consente, con il cofinanziamento del Comune, di intervenire su tre delle sei palazzine (civici 40- 42-44). I restanti tre edifici (civici 32-34-36) sono stati finanziati attraverso i fondi stanziati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-4028 del 5.11.2021 sulla misura M2C3 del PNRR – con interventi sul Fondo complementare e con il cofinanziamento del Comune.”

I lavori non hanno effettivamente riscontrato termine entro la data ultima 31.01.2024.

I cantieri si trovano in una situazione di degrado, abbandono, alla mercé della cittadinanza pertanto risultanti fonte di pericolo.