La cabina elettrica diventa un'opera d'arte

È stata inaugurata oggi, lunedì 21 ottobre, la street art sulla cabina di E-Distribuzione situata nei pressi della scuola elementare di Ronsecco. L’immagine, realizzata dall’artista Letizia Imasumaq Huancahuari Tueros per conto dell’Associazione di Promozione Sociale "Sogni Scalzi", rappresenta l'Albero della vita, ossia la nascita, la rinascita, la crescita e la prosperità. Infatti, il tronco e le radici sono il simbolo di una vita solida, radicata in un terreno fertile e sicuro.

I rami rappresentano la famiglia, le generazioni e le relazioni che si sviluppano su un tronco forte e radici stabili. I frutti e le foglie sono il simbolo della crescita, dell'elevazione spirituale, di una vita intensa, di qualità e piena di frutti.

Inoltre, i 4 elementi sono indispensabili alla crescita rigogliosa dell'Albero, lo sostengono e lo uniscono al mondo: la Terra lo nutre, l'Acqua e il Sole gli permettono di crescere, l'Aria lo fa partecipe della natura e dell'universo.

«Un bellissimo progetto realizzato grazie a D-Distribuzione e all’associazione Sogni scalzi che ha coinvolto gli alunni e le alunne della scuola elementari di Ronsecco e che mira a riqualificare, con arte e colori, le cabine elettriche presenti sul territorio - ha commentato il sindaco di Ronsecco, Davide Gilardino -. Qui abbiamo rappresentato l’albero della vita: un simbolo forte di legame agli affetti e alle tradizioni, un messaggio sociale importante per tutte le generazioni».

«E-Distribuzione è fortemente impegnata in un progetto di cabine artistiche che coinvolge le nostre strutture in tutta Italia, creando un vero e proprio museo a cielo aperto - ha commentato Luca Raimondo, responsabile dell’esercizio rete Piemonte e Liguria di E-Distribuzione -. In questo modo le nostre cabine si integrano ancora di più con il territorio circostante, e veicolano messaggi sociali importanti, in un’ottica di sostenibilità».

Il sindaco di Ronsecco ha tagliato il nastro insieme alle insegnanti del plesso scolastico e alla presidente dell'associazione "Sogni scalzi" Fabiola Vecchio. Presenti alla cerimonia anche i rappresentanti di Enel, Gian Gaetano Federici e Gian Luca Molino, e di E-Distribuzione, Luca Raimondo (responsabile dell’esercizio rete Piemonte e Liguria) e Daniele Volpe (tecnico Unità territoriale Vercelli-Biella).