Pagelle della Pro Vercelli che ha perso a Trento

Rizzo: 5

Una buona parata nel secondo tempo, ma ha delle responsabilità sul gol subito.

Clemente: 5,5

Partita con luci e ombre. Tanto fervore agonistico, ma troppi errori.

Sbraga: 5,5

Autorevole ma non sempre. Dovrebbe esserlo sempre.

De Marino: 5

Nel finale va in palla anche lui.

Vigiani: 6-

Nel primo tempo, buoni spunti in fascia destra.

Louati: 6-

Anche lui, niente male soprattutto nel primo tempo.

Iotti: 5,5

Non è il giocatore brillante a cui siamo abituati.

Carosso: 5

In crisi in marcatura, assente in fase offensiva.

Rutigliano: 5,5

Alcune buone giocate, poi scompare.

Bunino: 5

Oggi assente.

Comi: 6+

Il migliore. Per impegno, ma non solo. Bella la sua rovesciata nella ripresa.

Iezzi: 5,5

Porta un po' di vivacità in fascia, ma in fase difensiva fatica anche lui.

Emmanuello: 5

Parte bene e poi si perde.

Pino: 5

Non riesce a incidere in fascia.

Schenetti: 5,5

Appena entrato fa buone giocate, poi si perde.

Cannavaro: 5,5

Ha una panchina corta e alcuni giocatori non sono al meglio. Di sicuro le Pro Vercelli allestite dopo l'uscita di Massimo Secondo, questa sembra essere la più debole.

Sulla partita di Trento va detto comunque che la Pro Vercelli nel primo tempo ha ben giocato, tenendo testa al Trento e anche attaccando. Nella ripresa, troppi errori e incapacità di reagire con rabbia.