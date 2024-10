Cannavaro: «Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla»

Si è interrotta al Briamasco la mini striscia positiva della Pro Vercelli. Il tecnico Paolo Cannavaro commenta la sconfitta: "Purtroppo un episodio a nostro sfavore ha deciso un match sostanzialmente equilibrato. Fino al momento dell'1-0 le occasioni non erano state molte e le due formazioni si erano equivalse, cercando di creare gioco e creare qualche pericolo agli avversari. Poi quella rete nel recupero del primo tempo ha stravolto tutto, anche se nella ripresa, la squadra è stata più determinata. Abbiamo concesso qualche ripartenza al Trento ma era normale, visto che provavamo a spingere per cercare il pareggio. Sono sicuramente scontento per il risultato, ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla: anzi, se giochiamo così le altre faranno fatica. Dobbiamo scrollarci di dosso un po' di paura, sapendo che, in una partita, possono verificarsi episodi negativi".



Microfono al difensore Andrea Sbraga: "Una squadra con un po' più d'esperienza sarebbe uscita da Trento con qualche punto. Peccato per il gol incassato allo scadere della prima frazione che ha spezzato gli equilibri dell'incontro. Nel secondo tempo abbiamo cercato di recuperare e, chiaramente, abbiamo concesso qualche azione di rimessa ai gialloblù. Siamo amareggiati per questa sconfitta, perché fa sembrare inutile quanto facciamo durante la settimana. Ma credo che l'unico rimedio sia quello di lavorare per correggere gli errori che commettiamo e cercare di recuperare risultati e posizioni".