Cannavaro: «Domani col Trento non sarà facile»

Destinazione Trento. Dopo il pareggio con la Clodiense, la Pro Vercelli è chiamata, domani alle 15 alla sfida del Briamasco contro i gialloblù: "Una squadra difficile e una partita complicata" così esordisce mister Paolo Cannavaro presentando il match. "Il Trento è una formazione di qualità che, nel mercato, ha aggiunto anche qualità. Inoltre arriva da otto risultati utili, il che conferma la continuità di rendimento. Dovremo affrontare la gara con la massima concentrazione e lucidità possibile, senza concedere nulla all'avversario".

Anche la Pro arriva da una mini striscia positiva: "Una squadra scende sempre in campo per conquistare l'intera posta, ma muovere la classifica è sempre un segnale positivo. Certamente avremmo potuto conquistare un bottino maggiore, considerando che sia a Trieste che contro la Clodiense eravamo passati in vantaggio. Anche se, proprio per l'andamento dell'incontro, direi che soltanto con i veneti possiamo parlare di "due punti persi. Siamo ancora in una fase in cui recuperare qualche passo falso è ancora possibile".

Sull'atteggiamento e le difficoltà di manovra, specialmente nella ripresa contro i granata veneziani, il tecnico spiega: "E' nata una partita "sporca" che non piace a nessun allenatore ma che, spesso, si è costretti a fare. Spiace aver incassato negli ultimi minuti, gol su palla da fermo, perché sapevamo che poteva rappresentare un pericolo".

Il Trento, però, dovrebbe avere un altro atteggiamento tattico: "E' una formazione che gioca ma permette di farlo anche all'avversario. Quindi com'è successo a Trieste, avremo più spazi".

Qualche cambio nell'undici iniziale? "Come sempre valuto quanto visto in settimana e in base all'avversario che dovremo affrontare. Abbiamo una rosa con giocatori di pari valore con caratteristiche diverse: qualcuno è arrivato dopo, come Schenetti che, sono certo sarà un valore aggiunto; altri sono al loro primo campionato "professionistico": ci vuole tempo".