LB Trino: sfuma nel finale un prestigioso successo sul Casale

Promozione

Il Trino vede sfumare nelle battute finali un prezioso e prestigioso successo sul Casale. Alla rete di Ndyaye replica al 90’ Rodriguez. Nelle azioni successive Il portiere ospite Ravetto diventa protagonista chiudendo la porta agli avanti azzurri, poi l’epilogo con l’attaccante nerostellato che di testa supera Follini. . La Virtus Vercelli fatica con l’Ornavassese, squadra che non naviga in buone acque (terz’ultima). Vercellesi in svantaggio dopo pochi minuti e pareggio di Tinaglia alla mezz’ora. Poi ancora due occasioni per la Virtus ma senza esito. Continua la caduta libera degli Orizzonti C.A. sconfitti dalla Juve Domo (2-1).

LB Trino – Casale 1-1

Trino: Follini, Buscaglia Davin, Ndyaye Baggio Miceli, Vergnasco (dall’89’ Passannante) Meo Defilippi Mercandino (dal 54’ Petrocelli) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Giolo, Visetti, Milano, Pancallo. All. Yon.

Marcatori: all’11’ Ndyaye (T), al 90’ Rodriguez (CA)

Ornavassese – Virtus Vercelli 1-1

Virtus Vercelli: Scrivanti, Gregoraci Verbano, Bianchi Corradino Cipollone, Rossi Tinaglia Ferrari (dall’89’ Chiaria) Rognone (dall’80’ Sanna) Gulin. A disp: Cairola, Rredhi, Arlone, Ponzi, Bellinghieri, Perazzo, Daniele. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 4’ Uttini (O), al 30’ Tinaglia (V)

Prossimo turno: Gattinara – Orizzonti C.A., Virtus Vercelli – Omegna, Novese – LB Trino

1^ Categoria

Il big match tra Cigliano e Crescentinese (1-1) finisce in parità; Moreno Marteddu porta in vantaggio i granata e per il Cigliano la partita diventa improvvisamente in salita. La rimedia Carena a 3 minuti dal triplice fischio finale. Male la Pro Palazzolo che inciampa con il Gaglianico (2-1), a poco serve la rete di Di Martino a 20 minuti dal termine. Anche il Livorno/Bianzè fa registrare un passo falso, ad approfittarne è il Trecate (2-1). A segno invece il Santhià che brinda alla prima vittoria stagionale (sulla Biogliese Valdilana) con Ferrero e il bravissimo El Azhari.

Biogliese Valdilana – Santhià 0-2

Santhià: Di Paolo, Messano (dal 46’ Filippazzo) Conti, Zanino Candela Campana, Ferrero (dal 46’ D. Pairotto) Mhreti El Azhari Samarotto (dal 70’ Cogliati) Dosso (dal 64’ Mancino). A disp: Naim, Zara, Sarno. All. Gigante.

Marcatori: al 9’ Ferrero (S), al 20’ El Azhari (S)

Prossimo turno: Crescentinese – Borgolavezzaro, Livorno/Bianzè – La Vischese, Pro Palazzolo – Ponderano, Santhià – Junior Torrazza, Valle Elvo – Cigliano