Pagella della Pro Vercelli (1 a 1 con la Clodiense)

Rizzo: 6

Nessuna responsabilità sul gol, nessuna grande parata.

Biagetti: 6

Se la cava e, sulla fascia destra, s'intende con l'altro ex Primavera Viola, Vigiani.

Sbraga: 6

Buona gara, soprattutto nelle fasi iniziali dove dimostra personalità (che a questa squadra fa difetto).

De Marino: 6,5

Difende e si propone anche in fascia.

Vigiani: 6,5

Altra buona prova.

Iotti: 5,5

Lotta, ma è un po'... no, in ombra no, diciamo che non è il Iotti che impressiona tutti, che siamo abituati a conoscere.

Louati: 6

Gran lavoro in interdizione e in fase difensiva.

Carosso: 5,5

Si limita in fase offensiva, poco propositivo in fase offensiva.

Schenetti: 5

Non ci siamo: d0v'è il giocatore che incantava Foggia solo due anni fa?

Bunino: 6

Lotta, fa il possibile.

Comi: 6,5

Rigore a parte, anche lui, come Bunino, non si risparmia fino all'ultimo secondo.

Rutigliano: 5,5

Meglio di Schenetti, ma non incide.

Coppola: 5

In mezzo alle torri della Clodiense non riesce a destreggiarsi.

Cannavaro: 5

Probabilmente qualcosa ha sbagliato. Sull'1 a 0 Bunino doveva restare in campo, e un giocatore tutta grinta (e non solo) come Iezzi avrebbe fatto comodo. Ma è anche vero che è sempre facile dire chi avrebbe dovuto giocare dopo aver visto la partita. Quello che preoccupa, semmai, è l'atteggiamento rinunciatario della squadra soprattutto nella ripresa. In campo deve andare solo chi sputa l'anima, no?