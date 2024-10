Rices Vercelli: primo impegno domenica sera al Palapiacco

Appuntamento con la prima giornata di basket, del campionato Regionale di Prima Divisione 1, domenica sera alle 18,30 al Palapiacco, con i Rices Vercelli che affronteranno la Pallacanestro Borgoticino.

Sarà un campionato estenuante: 17 giornate di andata e 17 di ritorno; alla fine, un gruppo con le prime classificate disputaranno i play off per la C, il secondo gruppo a scendere la classifica disputerà invece i playout, l'ultima verrà retrocessa in Promozione.

Sarà un campionato estenuante e che si prennuncia in salita per la squadra vercellese allenata da Antonio Galdi.

Rispetto al campionato scorso, mancherà infatti il giocatore da 15 punti a partita, Samuele Liberali, approdato nel Teens Basket Biella in C (tanti auguri), e non solo: mancherà anche Vercellone (infortunato a lungo termine: deve sottoporsi a intervento chirurgico), e non ci saranno El Hammami e Gamba, che hanno scelto di giocare in altre società.

Come rinforzo, Galdi avrà a disposizione l'esperto Damiano Argentieri.

Ecco il roster.

Agoglia (che diventa così il “pezzo” da 90), Argentieri, Motti (altra new entry), Sow, Skilja, Vercellone, Paulato (sarà lui l'erede di Liberali?), Volpe, Conte, Maccapani, Curino (indisponibile) più alcuni Under 19 (Bellati e Campaci e altri...).