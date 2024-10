Carcere di Billiemme tra carenze di organico e carenze strutturali

Riceviamo e pubblichiamo

Una delegazione della UIL PA Polizia Penitenziaria, formata dal sottoscritto segretario generale del Piemonte Marco Missimei e i segretari regionali Antonio Napoli e Francesco Garieri, unitamente alla delegata locale Rebecca Palermo, ha fatto una visita presso la Casa Circondariale di Vercelli. La delegazione è stata ricevuta dal Direttore dell'Istituto Dr. Giovanni Rempiccia, assente il Comandante di Reparto poiché fuori sede. Il direttore Rempiccia si e dimostrato molto collaborativo e cordiale e ci ha guidato all'interno della struttura che vista da vicino si presenta molto peggio di come appare dall'esterno e rispecchia, come molti altri istituti, l'inadeguatezza dell'Amministrazione che nel 2024, che consente a strutture come quella vercellese, di operare senza un allacciamento alla conduttura idrica comunale, quindi servita da pozzi, in una realtà che tra detenuti e operatori ospita circa cinquecento persone, senza acqua calda nelle camere di pernottamento e ridotte ad allagarsi ogni qual volta che c'è un temporale, il tutto nonostante i lavori di ristrutturazione che con l'impegno, questa ultima Direzione è riuscita a mettere in atto, senza gare di appalto, ma con i pochissimi finanziamenti messi a disposizione dall'Amministrazione, con la manodopera interna di alcuni detenuti, ma i lavori da fare sono ancora tantissimi visto il degrado causato da decenni di malagestione.

Attualmente l'istituto soffre meno la mancanza di personale, rispetto alle altre realtà piemontesi, in quanto al momento due delle dieci sezioni esistenti sono chiuse per ristrutturazione, quindi è chiaro che gode del vantaggio di dover gestire meno detenuti e meno posti di servizio, ma sicuramente il problema si ripresenterà quando le sezioni chiuse riapriranno, tra l'altro per una è questione di giorni. La carenza maggiore si riscontra tra i ruoli degli spettori e dei sovrintendenti che al momento è in sofferenza di ben trentanove unità rispetto alla pianta organica.