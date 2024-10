I sindaci del Piemonte eleggono il loro presidente

I sindaci del Piemonte scelgono venerdì 4 ottobre a Novara il loro nuovo presidente. Sostituirà Andrea Corsaro, ex primo cittadino di Vercelli non più riconfermato. Nell’Arengo del Broletto è in programma infatti l’assemblea congressuale di ANCI Piemonte per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo regionale, organo di vertice composto da 45 membri eletti tra i rappresentanti dei Comuni dell'intera regione. All'evento parteciperanno il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo e il presidente facente funzioni di ANCI nazionale, Roberto Pella.

L’assemblea di quest’anno sarà dedicata ai temi del lavoro, dell’innovazione e della sussidiarietà. Il filo conduttore sarà quello dell'intelligenza artificiale: il titolo di questa edizione è, infatti, “Intelligenza Naturale. Lavoro e innovazione negli enti locali del Piemonte".

In mattinata sono in programma due panel tematici dal titolo “Il lavoro negli enti locali” e “L’innovazione nei servizi pubblici locali”. “Il tema dell’efficientamento della macchina amministrativa attraverso l’uso delle nuove tecnologie - aggiunge il sindaco di Novara e responsabile Finanza locale di Anci nazionale, Alessandro Canelli - è fondamentale se vogliamo affrontare in modo risolutivo il problema della carenza di risorse umane nella pubblica amministrazione. C’è poi il problema della tenuta dei conti pubblici, che investe tutti i Comuni e mette in ginocchio soprattutto quelli più piccoli”.

Dopo l’intervento del Segretario Generale ANCI Veronica Nicotra, la mattinata proseguirà con una sessione dedicata al tema della sussidiarietà, in collaborazione con il CST Novara e Vco, dal titolo “Perché una Scuola sull’amministrazione condivisa”. Le operazioni di voto sono attese a fine giornata. Durante l’assemblea saranno eletti anche i delegati alla XX Assemblea Congressuale di ANCI nazionale e dei componenti piemontesi in seno al Consiglio nazionale dell’ANCI.