La sinistra vercellese in lutto. E' morto Marco Giatti, sempre discreto, poco appariscente

E' mancato Marco Giatti, un amico, un Compagno, un Volontario AUSER. Chi era Marco ?

Marco arrivava da Bologna approdato a Torino nella città della Fiat, già impegnato nella politica a Sinistra, Democratico e Antifascista.

A Vercelli ha svolto per qualche anno funzioni di segreteria di SEL, nella sede di Via Trieste, (Circolino Isola), forse conosciuto in città da pochi perché sempre discreto e poco appariscente.

Marco, era molto più conosciuto a Torino, dove per anni è stato sindacalista alla FIOM CGIL , dove ha dato anni di attività sindacale in Mirafiori, esperienza di cui ha scrittoi n un libro a più mani un pezzetto di storia.

Marco, per me e per noi di AUSER, negli ultimi anni, sino a sei mesi orsono, è stato un nostro Volontario, ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente di AUSER ALA di Vercelli e la funzione operativa di centralino per le prenotazioni degli accompagnamenti, ed ha tenuto con Sandra Borsi i rapporti telefonici

con le Persone sole durante tutto li lockdown, (confinamento covid: lui avrebbe voluto che si chiamasse così ), periodo nel quale non è mai mancato neppure un giorno .

Uomo SOLIDALE e IMPEGNATO sui bisogni delle altre persone, LETTORE attento, COLTO di una cultura costruita con la propria volontà .

Marco ci è mancato in questi lunghi 6 mesi di calvario, che non meritava.